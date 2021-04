Souveraineté – À Genève, Bruno Le Maire interpelle la Chine et les géants numériques Plus que jamais, le ministre français de l’Économie appelle les Européens à s’unir pour exister face aux «empires» de Washington et Pékin. Andrés Allemand Smaller

Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, était en visite officielle à Berne mercredi puis à Genève jeudi. TDG

«Avec Ueli et Guy, j’ai des relations amicales depuis de nombreuses années!» Visiblement, Bruno Le Maire, le ministre français de l’Économie et des Finances, a voulu montrer ce jeudi à Genève que les relations sont au beau fixe avec la Suisse, après sa rencontre mercredi à Berne avec les conseillers fédéraux Maurer et Parmelin. S’exprimant devant quelques journalistes sur la terrasse ensoleillée de la résidence de l’ambassadeur, il s’est dit «heureux d’être à Genève. Il y a 25 ans déjà, j’y venais une semaine par mois pour suivre à l’ONU les négociations sur le désarmement. À présent, je suis là pour réaffirmer l’amitié et la coopération entre la France et la Suisse, un pays que je connais très bien et que j’aime profondément.»