Produits locaux - À Genève, des biscuits «vaudois» fâchent les défenseurs du terroir

Produits locaux – Les biscuits «vaudois» du tram 14 fâchent les défenseurs du terroir Les pâtisseries offertes à l’inauguration du nouveau tronçon de Bernex portaient l’indication «fait à Lausanne», ce qui a suscité des réactions outrées. Antoine Grosjean

Gilbert Vonlanthen, maire de Bernex, Anne Hornung-Soukup, présidente du conseil d'administration des TPG, Serge Dal Busco, président du Conseil d’État Genevois, Anne Emery-Torracinta, conseiller d’État genevois, Denis Berdoz, directeur général des TPG, de gauche à droite, coupent le ruban, lors de l’inauguration et de la cérémonie officielle du prolongement de la ligne du tram 14 des Transports publics genevois (TPG), vers Bernex-Vailly, ce dimanche 4 juillet 2021 à Bernex, près de Genève. KEYSTONE

On avait mis les petits plats dans les grands, dimanche dernier, pour l’inauguration du prolongement du tram 14 à Bernex. Couper de ruban, discours et buffet à volonté. Mais une fausse note a fait grincer des dents. Des biscuits étaient distribués lors de la course inaugurale du tram. Or, la pâtisserie au glaçage de couleur violette avec le numéro «14», portait une étiquette stipulant: «Fabriqué avec amour à Lausanne», un détail que notre reporter du jour n’a pas manqué de relever. Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire de Genevois fâchés qu’on commande à une entreprise vaudoise des pâtisseries qui, selon eux, auraient très bien pu être confectionnées ici, qui plus est avec de la farine d’origine locale.