Transition énergétique – À Genève, est-on trop sévère avec l’énergie solaire? Les contraintes liées à la protection du patrimoine débouchent parfois sur des situations paradoxales. Mais pour l’État, l’enjeu est ailleurs. Antoine Grosjean

Pour le Canton, des panneaux solaires noirs sur le toit de cette grange de Satigny, au premier plan, porteraient plus atteinte au paysage que les constructions en arrière-plan. PIERRE ALBOUY

Qu’est-ce qui a le plus fort impact sur le paysage? Des panneaux solaires noirs posés sur un toit en tuiles, ou la construction d’immeubles modernes? Cela peut se discuter. Le Département du territoire, lui, estime que ce sont les cellules photovoltaïques sombres qui sont les plus dommageables. Un viticulteur de Satigny souhaitant en installer sur sa grange s’est vu imposer une condition par le Service des monuments et des sites (SMS): mettre des panneaux de la même couleur que la toiture, beaucoup plus coûteux mais moins performants.