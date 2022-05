La valeur actuelle de l’hôtellerie suisse haut de gamme, et celle de luxe dans la Cité de Calvin en particulier, est commentée par l’Allemand Lars Wagner, célèbre référence dans le domaine.

Lars Wagner a travaillé dans de nombreux établissements de luxe, sur plusieurs continents, et il compte parmi les stars de l’hôtellerie mondiale. Il rejoint Genève en 2013, et pendant six ans assure la direction générale du Mandarin Oriental puis durant près de trois ans, celle du fameux Beau-Rivage. Actuellement, l’Allemand est en train de concocter quelque chose de nouveau, notamment dans le domaine de la gestion de projets.