Quels espaces seront concernés?

Les lieux publics extérieurs ou ouverts des établissements de formation, des écoles et des garderies, les aires de jeux et les pataugeoires, les terrains sportifs et leurs tribunes, les patinoires et piscines. L’interdiction touche aussi les camps de jour et de vacances ainsi que les arrêts des transports publics qui se sont rajoutés en cours de route.