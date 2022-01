Tous les regards sont tournés ce lundi vers Genève, où se tiennent des pourparlers américano-russes sur l’Ukraine. Objectif: tenter une désescalade des tensions. Moscou a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière et Washington menace d’imposer des sanctions sans précédent en cas d’invasion, huit ans après l’éclatement de la guerre du Donbass et l’annexion russe de la Crimée. Mais ce qui se joue plus largement, c’est la reconquête d’une zone d’influence par la Russie, analyse Alexandra Goujon, maître de conférences à l’Université de Bourgogne et auteure de «L’Ukraine: de l’indépendance à la guerre» (Le Cavalier Bleu, 2021).