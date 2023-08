Lutte anticorruption – À Genève, la villa de la famille d’un oligarque échappe aux sanctions Le Conseil fédéral a ordonné le gel des biens de l’ex-homme fort de la Moldavie Vladimir Plahotniuc. Une mesure sans effet sur la somptueuse maison de sa femme au bord du Léman. Sylvain Besson Oliver Zihlmann

Vladimir Plahotniuc, lorsqu’il était le très influent vice-président du parlement moldave. WIKIMEDIA

Au creux de l’été, un curieux remue-ménage anime la cour d’une somptueuse bâtisse nichée sur la rive genevoise du Léman. Pas de nom sur le portail ici, mais plusieurs personnes parlant russe et roumain – sans compter un chien et un chat de race – s’affairent devant la maison. Quand on sonne, une gardienne s’approche, refuse de répondre aux questions, puis s’éloigne en grommelant «merci, au revoir» dans un mauvais français. «Ces gens ne cherchent pas le contact, ils sont très discrets, cachés, même si on voyait beaucoup de voitures de luxe ici il y a deux ou trois ans», commente un voisin.