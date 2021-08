Initiative constitutionnelle cantonale - À Genève, le congé parental est le nouveau bébé des Vert’libéraux

Initiative cantonale – Le congé parental est le nouveau bébé des Vert’libéraux La section genevoise propose de rajouter huit semaines au congé maternité, destinées à l’autre parent. Eric Budry

Le congé parental est une revendication de longue date en Suisse. Le 27 septembre 2020, les Suisses ont finalement approuvé la création d’un congé de deux semaines pour les pères. SAMUEL FROMHOLD

«Le 27 septembre 2020, l’instauration d’un congé paternité fédéral de deux semaines a été approuvée par 79,4% des Genevois, rappelle Manuelle Pernoud, membre du comité directeur des Vert’libéraux genevois et ancienne présentatrice du magazine de la RTS «À Bon Entendeur». Deux semaines, c’est bien, mais c’est peu. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin!» Afin de poursuivre la route, le parti genevois lance une initiative populaire cantonale. Son but: inscrire dans la Constitution genevoise le principe du financement d’un congé parental.

Ce qui est proposé, c’est un congé parental de vingt-quatre semaines en tout, en ajoutant huit semaines à ce qui existe déjà. Concrètement, aux seize semaines de congé maternité à Genève (deux de plus que l’assurance maternité fédérale), l’initiative en ajoute huit autres. Sur ces huit, six vont obligatoirement au père ou au conjoint qui ne bénéficie pas de l’assurance maternité et deux sont négociables au sein du couple. Ce congé parental s’appliquera à tous les modèles familiaux, y compris les parents de même sexe, adoptifs ou d’accueil permanent, qui sont aujourd’hui exclus du congé parental fédéral.