Discussions à Genève – «Bachar el-Assad n’a pas besoin de faire de concessions» Les 45 délégués du régime syrien, de l’opposition et de la société civile ont cinq jours pour ébaucher la nouvelle Constitution. Mais Damas a déjà gagné. Andrés Allemand Smaller

Négociations ou pas, le président Bachar el-Assad est plus indéboulonnable que jamais. Sa victoire militaire est indéniable, grâce à l’aide de la Russie. Reste maintenant à faire bonne figure pour attirer les fonds de reconstruction. AFP

Les grandes lignes de la nouvelle Constitution syrienne seront-elles tracées cette semaine à Genève? Depuis lundi matin, 45 délégués du régime Assad et de l’opposition, mais aussi de la société civile, sont réunis au Palais des Nations pour cinq jours de discussions censées déterminer l’avenir de leur pays. Or, après cinq tentatives infructueuses, le gouvernement et ses opposants semblent cette fois-ci disposés à négocier, déclarait dimanche l’émissaire de l’ONU Geir Pedersen juste après une rencontre entre les deux coprésidents rivaux du Comité constitutionnel syrien. L’espoir serait-il permis?