Lieu insolite – À Genève, les grimpeurs s’éclatent dans le chœur d’une église Sous la voûte de l’ancienne église catholique du Petit-Lancy, un mur d’escalade profite de la formidable hauteur de plafond pour ravir les amateurs. Florian Müller

La Maison des amis montagnards de Genève a installé un mur de grimpe dans une ancienne église. YVAIN GENEVAY

La montagne a toujours rapproché les hommes du ciel. Dans le chœur de l’ancienne église catholique de Lancy, le sens propre rattrape le figuré. Ici, on s’aguerrit à l’escalade en suivant l’architecture de l’autrefois lieu saint, jusqu’à la charpente et sa voûte céleste. Des prises, comme autant d’échelons en direction de la félicité: «Stairway to Heaven», chantaient les Led Zeppelin. «Notre association n’a rien à voir avec le religieux, avertit Roger Bühler, président de la Maison des amis montagnards. C’est surtout la hauteur de plafond extraordinaire, propre aux églises, qui nous a permis de réaliser cette installation.»