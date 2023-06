Restaurants, take-away, artisans et dépanneurs – A Genève, les manquements à l’hygiène sont à la hausse dans la restauration Près de 4000 établissements publics ont reçu la visite des inspecteurs de l’État en 2022. Dix huit ont été fermés pour des questions de salubrité. Chloé Dethurens

Environ 4000 établissements publics ont reçu la visite des inspecteurs du SCAV l’an dernier (image d’illustration). DR

La chaîne du froid qui n’est pas respectée, un plat préparé à l’avance qui attend trop longtemps sur un comptoir, des cuisines dont la propreté laisse à désirer… En 2022, certains établissements publics actifs dans l’alimentaire à Genève n’ont visiblement pas été assez regardants sur l’hygiène: environ 1400 manquements supplémentaires ont été constatés par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). En cause notamment, le manque de personnel et de moyens suite à la pandémie.