Fermeture prolongée des discothèques – À Genève, les milieux de la nuit sont dépités Le Conseil d’État autorise les exploitants à fonctionner comme des bars ou à louer leurs salles à des privés. «Absurde», pour les principaux concernés. Céline Garcin

© Magali Girardin. TDG

Les discothèques resteront encore fermées jusqu’au 16 novembre. Le Conseil d’État a pris cette décision ce mercredi matin. «À Genève, la circulation virale reste haute mais semble se stabiliser grâce aux mesures déjà prises, dont celle de la fermeture des dancings. Pour éviter une nouvelle recrudescence, il n’est pas envisageable de permettre la réouverture de ces lieux ces prochaines semaines», précise le gouvernement dans son communiqué. Son président, Antonio Hodgers, juge la mesure «proportionnée».

Pour les milieux nocturnes, c’est un nouveau coup dur. Trente établissements – sur les 36 concernés – viennent de signer une lettre publique (lire ci-dessous) pour «lancer un cri d’alerte et dénoncer le manque de transparence et de concertation de la part des autorités cantonales dans leurs prises de décisions concernant la scène nocturne genevoise. […] Depuis le 31 juillet, nos établissements sont à nouveau fermés et nous n’avons toujours pas l’assurance d’obtenir, un jour, des aides financières concrètes.» Si le Conseil d’État s’est prononcé en faveur d’une indemnité, les montants à verser sont toujours à l’examen.

Les acteurs de la vie nocturne genevoise se sont fendus d’une lettre ouverte. DR

Pour atténuer les effets économiques de la fermeture, le gouvernement genevois autorise désormais les exploitants à fonctionner comme un bar. Il leur offre également la possibilité de louer leurs salles pour «des événements à caractère exclusivement privé tels que des mariages ou des fêtes d’anniversaire».

Que pensent les milieux de la nuit de ces options? «Elles sont absurdes et servent uniquement à pouvoir nous payer moins d’indemnités au final, tranche Sébastien Courage, directeur du Village du Soir. Si nous ouvrions un bar, nous ne le ferions pas au milieu de la zone industrielle de Carouge. Notre modèle économique est complètement différent.»

Dimitri, du Weetamix, peine lui aussi à comprendre la logique de ces propositions. «En fonctionnant comme des bars, on risque de concurrencer les autres établissements. Et lors de fêtes d’anniversaires ou de mariages, est-ce qu’il y a vraiment moins de risques de contaminations que dans un club? Je pense que l’intention du Conseil d’État est bonne, mais la gestion est catastrophique. Il manque une aide des autorités pour pouvoir survivre. On avait déjà la tête sous l’eau, là on nous leste les pieds.» La patronne du Java Club, Janine Dunand, se dit, quant à elle, totalement dépitée: «C’est terrible, on a l’impression qu’il y a une volonté de tuer la profession, peu d’établissements survivront. Nous avons écrit aux autorités, sollicité des rencontres mais cela ne sert à rien. Nous sommes un pan trop faible de l’économie, nous n’intéressons personne.»