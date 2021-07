Absentéisme à l’Hôpital - À Genève, les soignants des tout-petits lancent un cri d’alarme

Absentéisme à l’hôpital – Les soignants des tout-petits lancent un cri d’alarme Dans certains services de pédiatrie, le personnel dénonce un sous-effectif et des conditions de travail difficiles. Chloé Dethurens

Les soignants qui ont livré leurs témoignages évoquent une charge de travail trop lourde. DR

Dans le service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), certains secteurs souffrent d’un important sous-effectif, selon de nombreux témoignages récoltés. Les conditions de travail se compliquent pour ces infirmières et aides-soignantes, entre fatigue et sentiment d’insécurité. Certains soins non indispensables ne sont plus effectués dans certains cas, selon nos informations.

Le manque de personnel concerne principalement les soins intensifs de pédiatrie et la néonatologie – où sont soignés les bébés prématurés. Plusieurs réunions avec le personnel ont eu lieu dernièrement pour évoquer la situation. À l’interne, on évoque de nombreux arrêts maladie, des accidents et un taux global d’absence de quelque 20%. Mais les HUG assurent de leur côté que l’absentéisme ne dépasse pas les 7,7% dans ces services, toutefois hors congés et précongés maternité (lire ci-dessous).