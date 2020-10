Parquet fédéral – À Genève, tous souhaitent l’élection d’Olivier Jornot au MPC Les députés de gauche et de droite veulent envoyer le procureur genevois à Berne. Mais pas pour les mêmes raisons… Laurence Bezaguet Grobet

© Steeve Iuncker-Gomez ... TDG

«Une sacrée pointure! Olivier Jornot fera un excellent procureur fédéral», affirme le député UDC Marc Falquet. «Sa candidature est le signe que Genève possède de solides profils au pouvoir judiciaire et Olivier Jornot fera certainement du bon travail à Berne», ajoute de façon plus modérée la PDC Delphine Bachmann. Depuis que le procureur général genevois s’est porté candidat à la succession de Michael Lauber, démissionnaire, à la tête du Ministère public de la Confédération, les commentaires vont bon train. «Monsieur Jornot est 100% compétent, 100% honnête et intègre, 100% libre de toute attache et manipulation politique. Il est prêt à accéder à une telle fonction», ajoute Marc Falquet.