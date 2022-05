Commémoration du 9 mai – Un rassemblement traditionnel russe suscite la colère Une centaine de personnes se rassembleront, samedi, sur la place des Nations, pour célébrer le «Régiment immortel». Le comité de soutien au peuple ukrainien crie à la provocation. Luca Di Stefano

Place des Nations, devant l'ONU.

Ils devraient être une centaine, peut-être plus, samedi, sur la place des Nations pour célébrer le «Régiment immortel», à savoir les 27 millions de Russes morts durant la Seconde Guerre mondiale. En écho à la parade qui se tiendra quasi simultanément à Moscou, l’événement genevois est organisé par l’Association de guides russes en Suisse. Et la manifestation a reçu l’autorisation des autorités genevoise au nom de la liberté de réunion et d’expression, révèle «Le Temps».

En revanche, si les organisateurs ont par le passé défilé dans les rues de la ville, ils se limiteront à un rassemblement «statique» sur la place faisant face à l’ONU.

À Moscou, une vitrine de Poutine

Dans le contexte particulier d’une guerre sanglante menée en Ukraine, l’événement ne manque pas de susciter des réactions. Car à 2500 kilomètres de chez nous, la parade du 9 mai sert de vitrine au gouvernement russe depuis les années 90. Quant au président Poutine, à la tête du cortège suivi par des centaines de milliers de spectateurs dans la capitale russe, il en a fait une célébration de son pouvoir, raison pour laquelle de nombreux analystes s’attendent à des annonces décisives lors de la prochaine parade.

«Ils instrumentent l’anti-nazisme alors que l’armée russe actuelle massacre en Ukraine.» Dario Lopreno, membre du Comité de solidarité avec le peuple ukrainien et avec les opposant·e·s russes à la guerre

À Genève, le rassemblement est perçu comme une provocation au sein du Comité de solidarité avec le peuple ukrainien et avec les opposant·e·s russes à la guerre. «C’est ignoble, une pitoyable parade de nationalistes ultraréactionnaires, bondit Dario Lopreno, membre du comité. Ils instrumentent l’anti-nazisme alors que l’armée russe actuelle massacre en Ukraine.»

Des tracts seront distribués, samedi également, au Molard, afin de dénoncer le rassemblement russe. «Il n’y a aucune russophobie, bien au contraire, tient à faire savoir le militant, rappelant que la rencontre avec la population aura lieu sur la rive opposée. «La confrontation ne nous intéresse pas», dit-il.

«Aucun risque sécuritaire»

Du côté des autorités, il n’y a aucune raison d’empêcher un rassemblement traditionnellement organisé tous les deux ans. «Cette commémoration a déjà eu lieu en 2016 et 2018. En 2020, elle a été annulée en raison de la pandémie», rappelle Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS).

«La liberté d’expression et de réunion est une valeur intangible.» Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS)

En l’état, les autorités n’ont aucune crainte quant à un risque en matière de sécurité. «La liberté d’expression et de réunion est une valeur intangible, complète le porte-parole. Les organisateurs ont clairement indiqué qu’ils se dissocient de l’actualité politique. Ils ne veulent pas que leur rassemblement soit perçu comme une provocation, c’est pourquoi ils ont opté pour un événement statique.»

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

