La Coupe de Suisse et ses histoires – À Genolier, on ne croit toujours pas à la terre plate Genolier-Begnins a accueilli le FC Bulle en Coupe de Suisse comme il sait le faire: chaleureusement, les bras chargés de cadeaux et sur son célèbre terrain en pente. Florian Vaney, Genolier

Petite déception pour les uns, gros ouf de soulagement pour les autres. La découverte du nouveau terrain de foot de Genolier dimanche s’est soldée par un statu quo à un niveau: il n’est pas moins pentu qu’avant. L’annonce de sa rénovation avait réussi à semer le doute. Le FC Genolier-Begnins joue sous dérogation depuis qu’il touche à la 2e ligue inter et, à force de se maintenir admirablement, il allait bien falloir procéder aux ajustements nécessaires. Tout ça a été parfaitement orchestré par la commune et le club, «GB» dispose de deux nouveaux bancs peints à ses couleurs, son terrain a été élargi de trois mètres et, surtout, la particularité qui fait tout son charme n’a pas disparu.

«Il n’existe aucun point du règlement qui stipule quoi que ce soit par rapport à sa pente. L’inspecteur de la Ligue amateur qui est passé l’autre jour nous l’a encore confirmé», se réjouit William Rochat. La réputation du FC Genolier-Begnins, connu loin à la ronde pour ses valeurs appréciables et redouté notamment à cause de l’inclinaison de sa pelouse, n’est donc pas proche de changer. «Vous imaginez le prix que pourraient coûter ce genre de travaux?» lâche encore le président du club.

Le Pesant d’Or plutôt que La Descente

Qui dit rénovation dit que feu Les Gravières, de son ancien nom, est passé par un «renaming». Une nouvelle dénomination soumise au concours. Le terrain aurait ainsi pu s’appeler «La Descente», en hommage à la différence d’altitude qui sépare les buts, avec un écho pour les habitués de la buvette des lieux. Finalement, c’est «Le Pesant d’Or» qui a empoché la mise (Pesant étant le sobriquet des habitants du village), ouvrant la voie à de nombreux jeux de mots une fois que l’équipe locale aura renoué avec le succès.

Parce que non, l’inauguration du Pesant d’Or, donc, ne s’est pas faite sans douleur. Le FC Bulle est venu, en a planté sept au malheureux Kevin Bally (7-1) et s’en est retourné chez lui sans demander son reste, avec le ticket pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse en poche. Baptiste Bersier, auteur d’un joli quadruplé, et ses camarades étaient bien trop forts. Et n’ont même pas eu besoin d’adapter leur tactique aux spécificités du village de la Côte. «C’est vrai que cet endroit possède une réputation, j’ai souvent entendu parler de ce terrain. Mais, à vrai dire, je n’ai pas vraiment remarqué de différences d’une mi-temps à l’autre», glisse le quadruple buteur du jour, bien au courant de son fait pour avoir parcouru la pelouse en long, en large et en travers de la première à la dernière seconde.

«Vu qu’ils n’ont pas de bons vins par là-bas…»

Pour accompagner leur qualification, les Fribourgeois ont chacun reçu un coffret de trois bouteilles «made in» La Côte. «Vu qu’ils n’ont pas de bons vins par là-bas, c’était la moindre des choses», ose William Rochat avec une pointe de provocation et beaucoup d’humour. Une petite vengeance après les événements du match, qui n’ont pas laissé grande chance à ses protégés. Julien Jemmely, le buteur qu’on ne présente plus, a bien eu des ballons de 1-0 et de 1-1. Mais il n’y a évidemment aucun regret à avoir.

La préparation des Canari avait de toute façon été bien trop juste pour vraiment s’attendre à autre chose. Alors Genolier-Begnins a été parfait où il pouvait: dans son accueil du «grand», ce FC Bulle qui aimerait bien aller chercher les finales de 1re ligue à la fin de la saison. Les Bullois ont passé un très bon après-midi en territoire vaudois, les trois arbitres n’ont pas eu le temps de quitter le terrain qu’ils étaient déjà invités à aller chercher leur prime en bières et tout ce petit monde a conclu son week-end dans le partage et la bonne humeur. Exactement comme devrait se terminer chaque match de Coupe de Suisse.

