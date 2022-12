Le coup de fourchette – À Gingins, la Croix-Blanche revisite la gastronomie italienne L’Auberge Communale a été reprise par les Buffarini depuis juillet 2021, qui offrent un voyage culinaire à travers les régions de leur pays. La rédaction

Cinzia et Enzo Buffarini apportent un bout d’Italie dans le village de Gingins. PATRICK MARTIN

C’est un petit bout d’Italie dans la campagne vaudoise, au pied de la Dôle. Depuis quelques mois, la Croix-Blanche de Gingins est tenue de main de maître par un couple attachant. Cinzia et Enzo Buffarini sont arrivés en Suisse en 2019 pour tenir l’autre Auberge Communale, celle de la Poste, avant de déménager d’une cinquantaine de mètres en juillet 2021 dans un établissement fraîchement rénové et plus grand.