Employés communaux renvoyés – À Gland, l’omerta sur les licenciements crée le malaise La chape de mystère qui entoure l’affaire du licenciement de deux assistants de sécurité publique en automne dernier suscite l’incompréhension chez certains conseillers communaux. Marine Dupasquier

Lors d’une conférence de presse le 25 janvier 2020, José Caiano, conseiller communal PS et Thierry Ganière, au service de la Ville durant quinze ans, ont accepté de rendre publique leur identité. Marine Dupasquier

Dans l’affaire des deux assistants de sécurité publique (ASP) licenciés en octobre dernier, les seules voix qui s’élèvent sont celles des deux ex-employés communaux, rejointes par celles des syndicats qui les épaulent dans la bataille. Lundi dernier, lors d’une conférence de presse, les deux anciens ASP ont accepté de rendre leur identité publique et ont annoncé qu’ils avaient récemment entrepris des démarches auprès du Tribunal d’arrondissement. En effet, pour Thierry Ganière et José Caiano, les raisons évoquées lors de leur suspension en septembre n’ont pas lieu d’être, et dissimulent une autre réalité: la Ville aurait cherché à étouffer leur veine militante, tandis qu’ils cherchaient à dévoiler au grand jour le mobbing dont ils auraient été victimes.