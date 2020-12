Seconde vague de Coronavirus – Dans la tour de contrôle du dispositif Covid vaudois Vendredi, l’État-major cantonal de conduite a ouvert les portes de son centre névralgique. Une véritable salle de contrôle à l’organisation quasi militaire mais qui laisse de la place à l’humain. Sylvain Muller

Logée sous un toit au dernier étage du bâtiment du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) à Gollion, la salle est appelée TOC, pour traitement des opérations en cours. KEYSTONE

Avec ses écrans géants, ses panneaux couverts de feuilles A4 aimantées et ses collaborateurs travaillant dans un calme absolu, le décor de la salle semble tout droit sorti d’un film. On n’y coordonne pourtant pas le rapatriement d’astronautes victimes d’un problème technique ou le transfert d’un dinosaure dans un autre enclos, mais bien un événement tout aussi improbable et pourtant bien réel: la pandémie de coronavirus en cours.

Derrière un des ordinateurs, Céline réceptionne, redistribue et assure le suivi des centaines de mails s’affichant chaque jour sur son écran. «Ça va de la question la plus futile à la plus touchante. C’est très intense, mais on a ce sentiment d’être au cœur de la crise. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe en ce moment. Alors quand, dans mon entourage, j’entends râler sur des restrictions ou des incohérences, je leur explique et ils relativisent.»