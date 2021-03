Élections communales – À Grandson, le PLR lâche de facto un siège Le parti de centre droit occupe aujourd’hui cinq postes à la Municipalité. Ayant retiré Coralie Jacot de leur ticket, les libéraux-radicaux ne présentent que quatre candidats pour le second tour. Frédéric Ravussin

Au soir du premier tour, seule la socialiste Nathalie Gigandet a obtenu un mandat municipal pour 2021-2026. Huit candidats sont en lice pour les six sièges restants. GOOGLE STREET VIEW

L’hégémonie du PLR à Grandson sera forcément moins forte dès le mois de juillet. Le parti de centre droit a tiré les leçons du premier tour, qui a vu une seule personne obtenir un siège pour la Municipalité 2021-2026: la sortante socialiste Nathalie Gigandet. En retirant Coralie Jacot – qui a obtenu le moins bon score de sa liste dimanche –, le parti de centre droit présente un ticket à quatre noms pour les six sièges qui restent à pourvoir. Et fait donc d’emblée le deuil de son cinquième siège.

«Nous présentons un nombre de candidats proportionnel à la répartition des forces au Conseil communal.» Francesco Di Franco, municipal PLR sortant

Lundi soir, l’assemblée générale a renouvelé sa confiance aux sortants Évelyne Perrinjaquet (2e du 1er tour à 15 voix de la majorité absolue), Antonio Vialatte (3e) et Francesco Di Franco (4e) ainsi qu’à Olivier Reymond (8e). «Nous présentons un nombre de candidats proportionnel à la répartition des forces au Conseil communal, où nous disposerons à un siège près de la moitié des postes», explique ainsi Francesco Di Franco. «Surpris, mais pas déçu» du résultat de l’élection, le PLR a maintenant pour ambition de tenter de conserver une majorité à l’Exécutif que la gauche convoite de plus en plus au vu du score de dimanche.

Les mêmes à gauche

«En considérant les résultats, l’ambiance générale liée au Covid et à la poussée des Verts, prendre la majorité n’est pas impossible», avance en effet René-Pierre Deriaz, membre du comité de la section locale du PS. Les écologistes ont confirmé lundi soir le choix opéré vingt-quatre heures plus tôt par leurs cousins à la rose. Pour atteindre ce qui semble être devenu un véritable objectif, ils reconduisent les trois autres candidats de la Gauche plurielle sur une liste commune: à savoir le Vert Nicolas Perrin et les socialistes Évelyne Perrin et Thomas McMullin, sortis respectivement 5e, 6e et 7e des urnes dimanche.

À noter que ce match sera arbitré par l’ex-UDC devenu indépendant Jacques-André Helfer. Malgré son score de dimanche qui le laisse loin derrière les autres, il repart néanmoins pour un tour.