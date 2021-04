#ECVD21 – À Grandson, le PLR reste patron L’alliance rose-verte échoue à prendre la syndicature. La succession du PLR François Payot sera assurée par son municipal de l’Urbanisme du même parti, Antonio Vialatte. Erwan Le Bec

Le nouveau syndic de Grandson est un élu des Tuileries. Antonio Vialatte promet une politique axée sur la qualité de vie des habitants. Jean-Paul Guinnard

La vague verte échoue à prendre Grandson. Arrivée en tête au premier tour, même seule édile à être élue le soir du scrutin, la candidate de l’alliance rose-verte, la socialiste Nathalie Gigandet, ne décroche que 528 voix, contre 630 pour le PLR Antonio Vialatte.

Une mobilisation élevée de l’électorat (le taux de participation, supérieur au premier tour, s’élève à 47%) montre la force de frappe intacte du parti bourgeois, historiquement majoritaire à l’Exécutif. Quoique secoué par le résultat du premier tour, le parti a réussi à sonner le réveil, contrairement à Yverdon. Le PLR conserve au final quatre élus à la Municipalité et sa place de premier parti du Conseil avec 46% des suffrages.

C’est donc le successeur déclaré du sortant François Payot, syndic PLR, ancien député et président du Grand Conseil, qui emporte la syndicature. Antonio Vialatte, 61 ans, employé dans le bâtiment, est municipal depuis 2011.

«C’est l’aboutissement d’une longue campagne et de beaucoup d’investissement et d’émotions, réagit le nouveau syndic. Voilà vingt ans qu’il n’y avait pas eu d’élections à la syndicature à Grandson.» Il poursuit. «Les résultats montrent que les deux candidatures étaient légitimes, mais aussi que Grandson reste un bourg de centre droit. Le PLR dans le Nord vaudois dans son ensemble a bien résisté, et je suis très heureux d’y participer. Cela dit, les électeurs demandant plus de vert, il faut les entendre.» Et l’édile de citer la lutte contre le bruit, des touches environnementales et de la culture dans son futur programme de législature.

Antonio Vialatte, nouveau syndic de Grandson. VQH

