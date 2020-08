Israël – À Jérusalem, un homme abattu après une attaque au couteau L’assaillant présumé, qui avait agressé au couteau un policier à Jérusalem, a été «neutralisé» lundi soir par les forces de l’ordre.

L’attaque s’est déroulée au cœur de la Vieille ville de Jérusalem (archives). KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI

Un homme a été abattu lundi soir par les forces de sécurité israéliennes, a indiqué la police locale. Il avait auparavant poignardé un policier dans la Vieille ville de Jérusalem. Selon cette source, l’assaillant présumé a été «neutralisé» par les forces de l’ordre. Ce terme est utilisé pour dire qu’il a été atteint par balle.

Le porte-parole de la police Micky Rosenfeld a ensuite précisé à l’AFP que l’assaillant avait été «abattu» et qu’un policier avait été «légèrement blessé». Le policier, âgé de 19 ans, a été poignardé à la poitrine et n’a pas perdu connaissance, selon l’hôpital Hadassa de Jérusalem.

Dans le cœur de la Vieille ville

Une femme qui se trouvait à proximité de l’agression a également été blessée légèrement par les tirs des policiers, selon un communiqué de la police. D’après des témoins, l’assaillant présumé gisait sur le sol, ensanglanté, après l’incident.

L’attaque s’est déroulée au cœur de la Vieille ville de Jérusalem, située dans la partie orientale de la ville sainte occupée et annexée par Israël depuis 1967, et théâtre à l’occasion de heurts. L’incident de lundi intervient quelques jours après l’annonce surprise d’un accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, fustigé par l’Autorité palestinienne et le Hamas qui n’ont toutefois pas appelé à y répondre de manière violente.

