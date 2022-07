Biden au Proche-Orient – À Jérusalem, un projet de téléphérique au service de la colonisation Alors que Joe Biden arrive à Jérusalem ce mercredi pour sa première visite depuis son élection, les futures télécabines font polémique. Alice Froussard - Jérusalem

Touristes sur le Mont des Oliviers, le 18 février 2022. AFP/AHMAD GHARABLI

«Vous voulez vous rendre au mur des Lamentations? Prenez un téléphérique.» Voilà le nouveau projet phare de la Municipalité pour désengorger le trafic aux abords de la vieille ville de Jérusalem, où chaque jour, se pressent des flots de touristes. Ce téléphérique – 200 millions de shekels (56 millions de francs) de budget et l’un des projets les plus controversés depuis des décennies – devrait être construit «dans un avenir proche», selon les mots du maire, Moshe Lion. Car le 15 mai, la Haute Cour de justice israélienne a rejeté 4 requêtes – de représentants religieux, de commerçants de la vieille ville, d’habitants et d’ONG israéliennes – contre sa construction, mettant fin à tout recours légal.