Kriens – Lausanne, avant-match – A Kriens avec ou sans Andi Zeqiri? Dans le cadre de la 31e journée de Challenge League, Lausanne se rend à Kriens mardi (18h15). La présence de son deuxième meilleur buteur est incertaine. Grégory Beaud

L'attaquant lausannois Andi Zeqiri s’est blessé face à Schaffhouse. KEYSTONE

Un doute. Sorti avant la mi-temps contre Schaffhouse vendredi, Andi Zeqiri est incertain pour le match de ce mardi soir à Kriens (18h15). «Il est touché au mollet et nous déciderons au dernier moment, a révélé Giorgio Contini, l’entraîneur du LS. Avec l’enchaînement des matches, nous n’allons pas prendre le moindre risque.» Ce d’autant plus que les Vaudois affrontent ensuite GC et Vaduz en quelques jours.

Statistiques favorables. Depuis sa relégation en 2018, le Lausanne-Sport s’est rendu quatre fois au Kleinfeld lucernois et n’y a jamais été battu. Avec 7 unités récoltées en trois matches, il s’agit d’ailleurs de la pelouse où le LS possède la meilleure moyenne de points. Mieux encore. Lausanne a remporté cinq de ses sept rencontres face à Kriens depuis la saison 2018-2019.

Buteurs en série. Si Zeqiri est partant, ce match mettra aux prises les trois meilleurs buteurs de Challenge League. Les Vaudois Aldin Turkes (19 buts) et Zeqiri (15 buts) feront face à Asumah Abubakar (14 buts). Ce dernier est d’ailleurs en grande forme puisqu’il a déjà marqué à six reprises depuis la reprise, le 6 juin dernier. Le Ghanéen au passeport portugais avait réalisé un triplé contre Aarau le 8 juillet dernier