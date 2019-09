Mardi, jour de rentrée académique, la ruche de l’EPFL s’est remise à bourdonner. Cette année, ce sont très exactement 1979 nouveaux étudiants en bachelor qui se sont inscrits, un chiffre en légère baisse (–4%) par rapport à l’an dernier.

S’il est bien sûr impossible de prédire l’avenir de ces nouveaux venus individuellement et sans vouloir jouer les Cassandre, il y a tout de même de très fortes chances que les étudiants détenteurs d’une maturité fédérale aient plus de peine à réussir à décrocher leur diplôme que ceux qui ont décroché un titre secondaire à l’étranger.

Car la tendance se confirme volée après volée. L’an dernier, 43% des détenteurs de la matu inscrits à l’EPFL ont réussi leur première année, contre 57% pour les étudiants ayant une formation antérieure française et même 61% pour les étudiants ayant une formation antérieure étrangère non française. Pablo Stebler, étudiant neuchâtelois de deuxième année en informatique, n’a pas l’air surpris par ces écarts. «À la rentrée 2018, nous étions treize de la même classe de La Chaux-de-Fonds à découvrir l’EPFL après avoir décroché une maturité maths et physique. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux», lâche le jeune homme, qui estime les étudiants étrangers «mieux préparés».

Pour comprendre, il faut savoir que les critères d’admission à l’EPFL ne sont pas les mêmes pour tous. Pour les jeunes ayant étudié en Suisse, comme le stipule la loi sur les EPF, une maturité fédérale, peu importe la moyenne obtenue et l’option choisie, suffit pour entrer au Poly. Chez les détenteurs d’un titre secondaire supérieur européen, les exigences sont en revanche plus hautes. Leur moyenne générale doit être égale ou supérieure à 80% de la note maximale. Pour un bac scientifique français, cela équivaut à un 16 sur 20.

Faut-il en conclure que les étudiants avec une matu en poche sont moins préparés? Non, balaie Daniel Chuard, délégué à la formation de l’EPFL. «Si on compare ce qui est comparable et qu’on regarde les taux de réussite des détenteurs d’une maturité «physique et application des mathématiques» et des Français au bénéfice d’un baccalauréat scientifique avec une réussite de 80% au minimum par exemple, nos étudiants suisses n’ont pas à rougir.» La précision de l’option faite par le responsable en atteste, le type de maturité pèse lourd dans la réussite des études à l’EPFL. «L’étudiant avec une maturité en arts visuels avec un niveau de mathématiques standard va certainement avoir un plus grand défi pour réussir sa première année», confirme Daniel Chuard.

Depuis trois ans, les étudiants de première année en situation d’échec à la fin du semestre d’automne sont dirigés vers un cursus obligatoire de mise à niveau (MAN). Sa réussite autorise l’étudiant à redoubler, son échec entraîne une exclusion définitive. Là aussi, les Suisses sont plus à la peine que les autres. Daniel Chuard: «57% des étudiants qui ont une maturité physique et application des mathématiques inscrits à la MAN réussissent le semestre, un taux qui baisse à 47% pour les étudiants qui ont une maturité «biologie-chimie». Côté français, 69% des étudiants qui passent par le cours de mise à niveau le réussissent. Dans la mesure où l’école est ouverte à toutes les maturités et que les détenteurs d’un titre européens ont des critères d’admission additionnels, cet écart ne nous étonne pas, il est prédictible.»

Pour éviter l’hécatombe, d’aucuns militent pour un examen d’entrée. Mais l’école s’y refuse. Et la loi sur les EPF ne prévoit pas non plus ce genre de sélection.