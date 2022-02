Festival – À la Berlinale, il y aura bien du cinéma malgré les contraintes Le 72e festival de Berlin s’annonce passionnant, avec notamment deux films suisses en concours, mais aussi très contraignant d’un point de vue sanitaire. Pascal Gavillet

Dès jeudi soir, le tapis rouge de la Berlinale se redéploie. DR

Tests antigéniques quotidiens imposés aux journalistes, y compris à ceux qui ont reçu les trois doses de vaccin, réservations obligatoires pour toutes les séances, conférences et autres rendez-vous, jauge réduite de moitié, masques FFP2 nécessaires, marché du film annulé et festival ramené à sept jours au lieu de dix. Qui peut dire à quoi va ressembler cette 72e Berlinale, qui s’annonce aussi drastique que contraignante? Aura-t-on facilement l’accès aux films et en parlera-t-on autant que d’une pandémie dont on ne voit plus l’issue?