Événement à Lausanne – À la cathédrale, la première «guette» atteint son graal La Ville a engagé une femme au poste de guet, occupé depuis la nuit des temps par des hommes. L’heureuse élue en rêvait. Claude Beda

Même émue lors de ses premières criées, Cassandre Berdoz a provoqué de l’écho. Sa voix porte au loin. FLORIAN CELLA

C’était son rêve le plus ardent depuis longtemps. Et cela se sent. Cassandre Berdoz (27 ans) est la première femme à officier au poste de guet de la cathédrale de Lausanne, occupé depuis six cent seize ans uniquement par des hommes.

Elle est l’élue parmi 101 candidatures, dont 70 féminines, à avoir répondu à l’annonce de la Ville. La Commune n’avait pas caché vouloir engager une personne de l’autre genre, absent du beffroi depuis la nuit des temps.

«Du beffroi, je crie pour toutes les femmes qui ne peuvent pas le faire.» Cassandre Berdoz, première «guette» de la cathédrale de Lausanne

«Depuis que j’ai été informée de mon engagement à la fin juillet, j’ai eu envie de le hurler haut et fort, avec une joie incommensurable, commente cette Lausannoise pure souche. Mais, en raison d’un devoir de réserve, je n’ai pas pu le faire jusqu’ici. Et maintenant, ça explose. Je suis submergée par des émotions magnifiques. Du beffroi, je crie pour toutes les femmes qui ne peuvent pas le faire.»