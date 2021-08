Signé Lausanne – À la Churrasqueira, on mange des Francesinha À la rue du Tunnel, un jeune couple propose un menu 100% portugais, dont un incontournable croque-madame typique de Porto. Chloé Din

Natif de Porto, Vitor Veloso, tient la Churrasqueira lausannoise avec son épouse Veruska Manini. Vanessa Cardoso

La déco est simple et moderne, mais la carte est riche et attachée aux traditions. À la Churrasqueira Lausannoise, on découvre (ou redécouvre) la cuisine portugaise, grâce à un jeune couple bien décidé à la mettre au goût du jour dans toutes ses déclinaisons.

Originaire de Porto, Vitor Veloso officie aux fourneaux, tandis que l’Italienne Veruska Manini gère le comptoir. «Même l’eau minérale est portugaise! jure cette dernière. Il n’y a que pour l’eau gazeuse que j’ai voulu de la San Pellegrino.»

Pour la jeune femme, s’il fallait recommander un plat sur la carte, ce serait sans doute la Francesinha, un croque-madame à la mode de Porto. Elle croit savoir que c’est un Portugais qui, autrefois, est revenu de France avec cette idée, croque-madame étant un gros raccourci pour un sandwich qui s’agrémente, en plus, de viande de bœuf, de saucisses et de charcuterie.

«Dans cette recette, c’est la sauce qui est incontournable, souligne Veruska. Elle est mijotée pendant des heures et c’est ce qui fait toute la différence.» Elle précise encore que les autres ingrédients ne viennent pas de n’importe où: les saucisses sont importées spécialement et le pain vient d’une boulangerie portugaise, bien sûr.

À l’emporter, pour le midi et pour le soir, le menu égrène notamment des petites entrées entre 2,50 et 9 francs pièce, des accras de morue aux rissoles variées. Outre la Francesinha, le menu visite aussi bien la terre (viande grillée) que la mer (poulpe «a Lagareiro»).

Les desserts («baba de camelo» ou bave de chameau) sont aussi portugais jusqu’au bout de la cuillère. «C’est ma mère qui m’a tout transmis», répond Vitor quand on l’interroge sur la source de son savoir-faire. Seuls les hamburgers font une entorse à la tradition, même si l’un d’entre eux est à la morue – et vaut vraiment le détour.

