Voyage à travers la Suisse – À la découverte de huit hôtels littéraires De nombreux hommes et femmes de lettres sont venus passer un séjour dans les hôtels de nos régions. Nous avons mené l’enquête sur ce qu’ils avaient laissé à la mémoire de ces lieux. Eva Kasser et Jon Monnard

Le Beau-Rivage, à Genève, est sans doute connu pour ses hôtes illustres qui ont loué l’excellence de la maison familiale construite en 1865. Genève Tourisme

C’est lors du «Grand Tour» que l’on commence à admirer la beauté du paysage helvétique. On s’ébahit des splendeurs de la nature, de ses lacs et du mystère des montagnes. Le tourisme de masse (majoritairement anglais) commencera vers la fin de la première moitié du XIXe siècle grâce à, notamment, l’avènement du chemin de fer. On y vient pour se divertir, pour se soigner et pour s’émerveiller. C’est le commencement de toute une industrie, dont l’ouverture de nombreux hôtels proposant de tous nouveaux services.