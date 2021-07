[15/42] À Vaud l’eau – À la découverte de la faune des abysses Peu d’animaux se risquent à vivre dans les grandes profondeurs du Léman. L’eau y est froide, la lumière inexistante et l’oxygène rare. C’est le royaume des lottes, des ombles, des vers et des larves d’insectes. Mathieu Signorell

Des ombles chevaliers des fonds du Léman, au large de Rivaz, vus au travers du hublot du sous-marin «F.-A.-Forel» de Jacques Piccard. Jean-François Rubin

Imaginez: vous êtes dans le noir le plus total, la température avoisine les 5 à 6°C, il n’y a aucune plante autour de vous et vous devez supporter une pression supérieure à 30 kg sur chaque centimètre carré de votre corps. Où êtes-vous? Au plus profond du Léman, sur une grande plaine de sable, à 309 m sous la surface.

Ça, c’est pour le décor. Mais qui vous accompagne? Peu d’animaux se risquent dans les abysses du Léman. Vous aurez vite fait le tour de vos compagnons: ici, pas de monstres, pas de baudroies avec des dents affreusement longues et une proéminence lumineuse sur le front, pas de calmars géants. La vie du fond du Léman ne ressemble pas à celle des mers et des océans.

«Ce milieu est hostile»

«À 300 m de profondeur, c’est un milieu assez hostile. Les animaux y sont relativement peu nombreux, notamment parce qu’il y a un problème de concentration en oxygène à ces profondeurs», explique Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière, à Tolochenaz.

Ici, c’est le royaume des lottes et des ombles (parfois quelques perches), du côté des poissons, et des vers et des larves, du côté des invertébrés.

Une lotte du Léman, à proximité du château de Chillon, vue au travers du hublot du sous-marin «F.-A.-Forel» de Jacques Piccard. Jean-François Rubin 1 / 1

À quoi ressemblent-ils? Vivant près du sol, car elle n’a pas de vessie natatoire, la lotte est de couleur jaune olive ou verdâtre, et mesure environ 60 cm. Les jeunes vivent dans les embouchures des rivières, tandis que les adultes apprécient les profondeurs. L’omble, lui, varie du vert gris au vert bleu, voire brunâtre. Sa taille avoisine les 45 cm en général, et c’est le seul salmonidé qui passe toute sa vie dans un lac.

La proportion de poissons est effectivement très faible à ces profondeurs. Cela ressort des analyses faites il y a dix ans par la Commission internationale de la pêche dans le Léman avec des filets de 2 m de large et de 300 de profondeur.

«La très grande majorité des poissons vivent entre 0 et 60 m de profondeur, avec un pic entre 0 et 20 m, explique Frédéric Hofmann, chef de la Section chasse, pêche et surveillance au sein de la Direction générale de l’environnement. Seules quelques perches et lottes ont été capturées entre 150 et 309 m. Il semble probable que les lottes vivant en basse profondeur forment une population distincte de celles vivant plus en surface.»

Une neige de détritus naturels

Dans l’océan, il existe un phénomène appelé neige marine, une pluie de détritus naturels venant des couches supérieures, comme des morceaux de cadavres d’animaux plus ou moins grands. Dans le Léman, on peut observer un phénomène similaire, mais il n’est pas aussi développé. La descente peut prendre pas mal de temps et 95% de ces détritus sont recyclés avant même d’arriver au fond.

«Les organismes du fond, en dessous des couches qui sont encore éclairées par le soleil, se nourrissent de ce qui tombe de la surface si c’est organique, comme les algues mortes qui sédimentent ou les pelotes fécales de zooplancton», confirme Marie-Élodie Perga, professeure associée au sein de la Faculté des géosciences et de l’environnement à l’Université de Lausanne.

Encore plus bas que le fond du lac

Dans les grandes profondeurs du Léman, ce sont surtout des invertébrés qui mangent ces détritus. Il y a par exemple des vers, qui peuvent s’enfoncer à 20 ou 30 cm dans le sable ou la vase, ou quelques bivalves, des mollusques qui font entre 1 mm et 1 cm de long. Sans oublier des larves de chironomes, des insectes qui ressemblent à des moustiques mais qui ne piquent pas.

Les chironomes sont parmi les principaux invertébrés du fond du Léman. DR

Pondus à la surface, les œufs tombent au fond du lac. «Ils éclosent ensuite à grande profondeur, puis la larve remonte avec une bulle d’air jusqu’à la surface, où l’adulte prend son envol», explique Brigitte Lods-Crozet, ancienne hydrobiologiste cantonale, qui fait désormais partie des collaborateurs bénévoles du Musée cantonal de zoologie. «Une fois adultes, ce sont ces moucherons qui nous poursuivent parfois quand nous nous promenons au bord du lac.»

Une faune très jeune

Dans les mers et les océans, la vie animale des abysses est très différente de celle de la surface. Mais pourquoi pas dans le Léman? «C’est dû à l’âge de la faune lémanique, car elle est jeune», répond Michel Sartori, directeur du Musée de zoologie.

La vie a eu le temps de prendre toutes les formes et toutes les tailles dans les océans depuis des milliards d’années. «À l’inverse, poursuit Michel Sartori, le Léman n’a que 20’000 ans, car il a été créé par le retrait du glacier du Rhône. La vie n’a pas eu le temps de prendre autant de formes que dans les océans.»

En manque d’oxygène Afficher plus Les animaux des abysses sont particulièrement touchés par la baisse du taux d’oxygène due à l’absence de brassage des eaux profondes du Léman. Qu’est-ce que ça signifie? «Le brassage des eaux se produit en hiver. L’eau de surface est plus froide et descend dans les profondeurs, en amenant de l’oxygène, explique Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière. Mais avec le réchauffement ce brassage ne s’est plus fait depuis plusieurs années.» Ce sont surtout les gros invertébrés qui sont touchés. «Nous vivons depuis plusieurs décennies avec ce problème de désoxygénation, et il va se renforcer», explique Marie-Élodie Perga, professeure associée à la Faculté des géosciences et de l’environnement. À 300 m de profondeur, il reste 2 mg d’oxygène par litre (mg/l), et c’est critique. Au-dessus de 260 m, on se situe à 4 mg/l. «C’est le seuil acceptable pour la vie des gros invertébrés», ajoute la spécialiste des lacs alpins.

