Court-métrage – A la découverte du trésor oublié du Théâtre des Marionnettes de Genève Un petit film tourné dans les greniers du TMG dévoile une collection de personnages historiques inaccessible au public. Philippe Muri

Marcelle Moynier et le Chat botté: deux des marionnettes enfouies dans les greniers du TMG. CAROLE PARODI

Les élèves du primaire ont de la chance. Grâce au projet Mars contre-attaque, mis sur pied par le Département de l’instruction publique du 15 au 31 mars, nombre d’entre eux ont pu visionner en avant-première «Escapade clandestine», un court-métrage tourné en grande partie dans les greniers du Théâtre des Marionnettes de Genève. À l’initiative du DIP, désireux de proposer une forme d’évasion en ligne aux enfants et aux enseignants, un film d’une vingtaine de minutes a été réalisé en un temps record par une équipe cornaquée par Isabelle Matter, la directrice de l’institution sise à la rue Rodo. Très réussi, l’objet projeté dans les classes retrace le parcours d’une marionnette partant à la découverte des mythiques coulisses où sont conservés la plupart des personnages ayant participé aux représentations du TMG depuis sa création en 1930. Au passage, on y découvre quelques-uns des spectacles phares de l’institution. Un petit bijou plein de poésie désormais visible sans restriction en streaming sur le site du théâtre et sur Vimeo.