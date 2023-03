Jour 1 : Vol GENÈVE - DUBAI

Jour 2 : DUBAI – HANOI

Vol Dubai-Hanoi

A l’aéroport, accueil par le guide local privé francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit. Transfert jusqu’à l’hôtel en centre-ville.

Première immersion Hanoienne avec le guide dans l’un des fameux bia hoi de la capitale, où vous pourrez savourer la bière de riz locale. Suite de la balade à pied au fil des fameuses 36 rues et corporations jusqu’au restaurant pour un premier dîner placé sous le signe des cuisines ethniques du Nord Vietnam.

Jour 3 : HANOI

Découverte de l’un des quartiers méconnus de la métropole, au fil des ruelles étroites jonchées de part et d’autres d'étals de marché colorés, saisissez-vous de cette incroyable ambiance locale et écoutez votre guide vous narrer l’histoire et l’évolution des anciennes bâtisses jaunes, icônes de la culture populaire Hanoienne.

Rencontre avec l’un de nos intervenants Français au Vietnam (docteur en sociologie, spécialiste du voyage, professeur de théâtre ou encore photographe) le temps d’un déjeuner pour vous parler de leur Vietnam et vous ouvrir une nouvelle perspective sur le pays.

Visite du Temple de la Littérature, puis seconde rencontre privilégiée avec un maître dans l’art des marionnettes sur l’eau.

Jour 4 : HANOI – BAIE D’HALONG – CROISIÈRE

Départ pour la Baie d’Halong et embarquez à bord d’une belle jonque de bois, où le déjeuner vous sera servi.

Navigation avec les pains de sucre pour décor, découverte d’une petite grotte méconnue de l’archipel et temps libre pour la baignade. En fin d’après-midi, petite session cuisine avec le chef et admirez le coucher de soleil.

Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : BAIE D’HALONG – HANOI - HUE

Séance de Tai Chi sur le pont pour les plus matinaux, puis visite d’une seconde grotte afin d’en apprendre davantage sur les spécificités géologiques de l’archipel.

Un brunch sera servi à bord le temps de revenir sur la côte. Débarquement et route de retour à l’aéroport d’Hanoi pour le vol interne à destination d’Hue.

A votre arrivée à Hue, transfert à l’hôtel et dîner léger dans une gargote de quartier.

Jour 6 : HUE

Visite du tombeau de l’Empereur Tu Duc, balade à vélo dans un petit village adjacent afin d’observer le quotidien des habitants et visiter quelques fameuses maisons-jardin de Hue. Déjeuner dans l’une d’entre elles.

Dans l’après-midi, vous irez explorer un côté méconnu de Hue : sa lagune. Promenade au cœur du village sur pilotis de Dam Chuon puis sur le lagon à bord d’un petit bateau de pêche. Retour à l’hôtel et fin de journée libre.

Jour 7 : HUE – HOI AN

Visite de la Cité Impériale, puis de l’ancien village des Mandarins Kim Long avec votre guide. Rencontre avec une famille qui perpétue une tradition culinaire locale : celle des banh, suivi de la dégustation en guise de déjeuner.

Reprise de la route en direction d’Hoi An, en passant par la baie de Lang Co et du fameux Col des Nuages.

Installation à l’hôtel, puis départ en fin de journée pour une balade gastronomique à travers la vieille ville, mêlant tour d’orientation et découverte de quelques plats typiques de la région du Quang Nam pour le dîner.

Jour 8 : HOI AN

Visite du marché accompagnés d’un guide-cuisinier, entre étals colorés et parfums d’épices, et quelques achats en vue de votre session cuisine. C’est en bateau que vous rejoindrez ensuite l’île de Cam Kim et une jolie petite maison-jardin dans laquelle vous apprendrez à préparer plusieurs plats issus d’une vraie gastronomie de terroir. Le déjeuner sera composé des fruits de votre travail.

Balade digestive au fil des jardins champêtres, jusqu’aux ruelles étroites de la vieille ville et votre hôtel. Après-midi et soirée libre pour la suite de votre découverte, profiter de la plage ou d’éventuelles emplettes.

Jour 9 : HOI AN – DANANG – HO CHI MINH

Transfert jusqu’à l’aéroport de Danang pour prendre le vol interne à destination d’Ho Chi Minh City. A votre arrivée, déjeuner typique du Sud avec un plat comprenant des brisures de riz et du porc grillé.

Installation à l’hôtel et un peu de repos avant une nouvelle balade originale à pied vers 15h à travers des recoins fascinants de Saigon. Passage dans le plus ancien café de la ville pour déguster un robusta local, continuation vers un petit marché de rue pour atteindre un Chung Cu (type de quartiers populaires et place forte de la culture populaire Saigonnaise). Vous pénétrez alors dans un nouveau dédale de ruelles, le quartier Ho Thi Ky, très connu pour son marché aux fleurs mais un peu moins pour sa communauté Khmère. Fin de l’exploration dans l’une des rues street-food les plus réputées de la ville, pour un dîner sur le pouce.

Jour 10 : HO CHI MINH & RÉGION

Excursion vers l’une des régions les moins fréquentées du delta du Mékong, embarquement à bord d’un bateau privé à la rencontre des habitants et observer leur quotidien. Visite d’une petite usine locale et d’une ancienne maison communale avant de rejoindre une île du fleuve pour le déjeuner dans une auberge familiale. Dans l'après-midi, passage dans une ferme apicole avant d’enfourcher les vélos pour une jolie balade à travers les sentiers de l'île.

Arrêt prévu sur une exploitation agricole et dégustation de la gelée de Sâm. Continuation à travers les vergers et nouvelle embarcation à bord d’un sampan (petite barque locale) pour explorer une épaisse mangrove.

Retour sur la terre ferme et trajet de retour à Ho Chi Minh-Ville.

Reste de la journée libre, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : HO CHI MINH/AÉROPORT - DUBAÏ

Journée libre jusqu’au transfert de l’hôtel à l’aéroport pour les vols internationaux de retour en Suisse.