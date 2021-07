[10/42] À Vaud l’eau – Désirable et dangereuse, l’eau ne pardonne pas toujours les erreurs En rivières, dans les lacs ou en piscine, l’eau est un must de l’été. Attirant toujours plus d’adeptes, le monde aquatique fait son lot de victimes. Alain Detraz

La Brigade du lac intervient depuis Ouchy dans les eaux vaudoises du Léman. L’an dernier, elle a procédé à la levée de huit corps en plus de ses autres missions qui oscillent entre prévention et répression. Chantal Dervey

La météo pluvieuse de ce début de mois de juillet passerait presque pour une bonne nouvelle. Du moins en regard des questions de sécurité. C’est que la période estivale est celle de la baignade et des activités nautiques, sur lesquelles les Suisses plongent encore plus volontiers depuis l’arrivée de la pandémie.

On évoquait l’an dernier une augmentation de 600% des ventes de paddles, ces planches qui permettent de s’évader debout sur un plan d’eau.

Chose étonnante, du point de vue des sauveteurs, cette exposition supplémentaire à des risques ne s’est pas soldée par une augmentation significative des noyades en 2020. Reste que, bon an mal an, les plans d’eau suisses font un peu moins d’une cinquantaine de victimes.

Pour avoir un aperçu de la situation sur le Léman, «24 heures» s’est invité – au cours de l’un des rares samedis de beau temps – à bord du bateau de la Brigade cantonale du lac. Reportage.

Paddles sous surveillance

En été, l’équation est assez simple: si le soleil brille, il y a du monde sur et au bord des plans d’eau. À Ouchy, où la police cantonale est établie pour surveiller la partie vaudoise du Léman, la brigade lacustre n’est pas en alerte pour autant. Plus de 30 sociétés de sauvetage locales se relaient autour du lac pour intervenir en cas de problème de navigation.

Au large de Préverenges, des amateurs de paddle sont surpris dans une zone interdite à la navigation. Chantal Dervey

Deux agents reviennent d’une tournée sur les eaux lausannoises pour rendre les amateurs de paddle attentifs à quelques règles de sécurité et de bonne conduite.

«En considérant le nombre de paddles vendus ces dernières années, c’est assez surprenant de voir le peu d’accidents qui se produisent, constate le sergent-major Xavier Disler. Mais il y a eu beaucoup de messages de prévention et puis il y a peut-être aussi le fait que plus ils sont nombreux sur l’eau, plus ils peuvent s’entraider.»

Reste que l’inconscience de certains usagers laisse les secours songeurs, notamment lorsqu’ils apprennent qu’une victime de noyade avait pris le large alors qu’elle ne savait pas nager.

Mystérieux jet-ski

Mais il est temps d’embarquer à bord du «Nérée», la vedette principale de la brigade. Un jet-ski – dont la pratique est interdite sur le Léman – vient d’être signalé au large de Gland.

Les 8 tonnes de l’embarcation s’ébranlent. Ses deux moteurs nous emportent à plus de 70 km/h en direction de La Côte. Les feux bleus resteront éteints dans l’espoir de surprendre le pilote rebelle. Mais les dix mètres du «Nérée» et ses bandes de peinture orange la rendent peu discrète.

À la hauteur de Gland, deux pêcheurs sont interpellés. Ils seront dénoncés pour une vitesse excessive à moins de 300 mètres du rivage. Chantal Dervey

Le jet-ski est introuvable. Ce n’est que partie remise: la police française est aussi sur le coup et croit savoir d’où il provient. Alors les trois agents profitent de ce passage pour contrôler les autres usagers.

Le «Nérée» approche quelques embarcations naviguant trop vite à moins de 300 mètres de la rive. Les contrevenants sont dénoncés. Faute de radar, les agents n’interviennent que sur des dépassements manifestes.

De longues recherches

Et puis il y a les paddles, encore, que l’on trouve dans des zones réservées à la natation, ou dont les coordonnées du propriétaire ne sont pas inscrites sur la planche. Un défaut qui provoque parfois de longues recherches lorsqu’une planche est signalée à la dérive. Les nageurs sportifs causent aussi des inquiétudes.

«Certains partent pendant deux ou trois heures en laissant leurs affaires au bord de l’eau, raconte Xavier Disler. On reçoit parfois des appels qui signalent ces objets et on doit lancer des recherches, le plus souvent pour rien.»

«La semaine dernière, je suis intervenu pour porter secours à un jeune plongeur qui flottait en surface, on a fait 40 minutes de massage cardiaque…» Xavier Disler, sergent-major de la Brigade du lac

Malgré l’affluence sur le Léman, l’après-midi est calme. Les orages annoncés pour la soirée incitent à la prudence et c’est sur le lac de Morat que la police s’active pour avoir des nouvelles d’un accident de ski nautique. Restent encore des imprudents sous l’eau. Des dizaines de plongeurs s’adonnent sans doute à leur passion ce jour-là, testant parfois leurs limites.

«La semaine dernière, je suis intervenu pour porter secours à un jeune plongeur qui flottait en surface, on a fait 40 minutes de massage cardiaque mais il est décédé quelques jours plus tard, se souvient Xavier Disler. Cela n’a pas été inutile: certains de ses organes ont peut-être pu sauver d’autres personnes.»

Corps disparus

Selon les statistiques, les victimes de noyades sont le plus souvent des personnes qui coulent subitement. Des drames que la police ne connaît que trop bien.

«Il y a une quinzaine d’années, un jeune avait disparu d’un pédalo au large de Nyon, dit le sergent-major. On ne l’a jamais retrouvé, malgré des recherches intenses. Ça nous est resté en travers de la gorge.»

«J’estime qu’il y a environ une dizaine de cas pour lesquels on n’a jamais retrouvé les corps, qui sont probablement toujours au fond.» Xavier Disler, sergent-major de la Brigade du lac

Ces corps qui n’ont jamais refait surface hantent les fonds du Léman. Les moyens techniques, comme un sonar submersible, permettent aujourd’hui des recherches très fines mais les profondeurs gardent leur part de mystère.

«Après vingt ans à la Brigade du lac, j’estime qu’il y a environ une dizaine de cas pour lesquels on n’a jamais retrouvé les corps, qui sont probablement toujours au fond», dit Xavier Disler.

Alors que les cellules orageuses noircissent le ciel, le lac se dépeuple. C’est le moment de rentrer au port. L’an dernier, malgré une diminution nette des interventions, ces spécialistes du milieu aquatique ont passé 1200 heures à effectuer des recherches en plongée et procédé à la levée de huit corps.

Diminuer les accidents malgré l’augmentation des usagers Afficher plus Pour les sauveteurs, la plupart des noyades pourraient être évitées. Ainsi, la Société suisse de sauvetage (SSS) et le Bureau de prévention des accidents (BPA) se sont fixé pour objectif de diminuer le nombre de victimes. Pour ces organes, le chiffre de 0,6 mort pour 100’000 habitants doit baisser à 0,5 victime. «Cela n’a l’air de rien, mais il s’agit d’un objectif ambitieux, souligne le Forum de sécurité aquatique, dans son rapport annuel. Nous sommes actuellement confrontés à une exposition aux risques tendanciellement grandissante. De plus en plus de personnes pratiquent des activités dans, sur ou au bord de l’eau.» Cela n’est pas un hasard si les piscines restent le lieu le plus sûr pour la baignade. «Les eaux libres, comme les lacs ou les rivières, concentrent la plupart des accidents, constate Philipp Binaghi, porte-parole de la SSS. C’est la nature, avec des courants, des eaux plus froides, et c’est un milieu qui nécessite davantage de compétences.» Pour les sauveteurs, la Suisse semble plutôt bien positionnée en comparaison internationale. Et le développement, l’an dernier de la nage en eaux froides pendant l’hiver n’a pas aggravé la situation. «Il y a pourtant peu de pays où la baignade en rivière est aussi développée», relève le porte-parole de la SSS. La fameuse descente de l’Aar, pour ne citer qu’elle, conserve pourtant son lot de risques. Mais l’inquiétude vient notamment des flux migratoires, qui entraînent l’arrivée «de personnes qui ne sont pas familiarisées avec les dangers spécifiques aux eaux suisses et qui, de surcroît, disposent de compétences relativement faibles en matière de nage en eau profonde», relève le Forum de sécurité aquatique. Alors les campagnes de prévention s’enchaînent. Cette année, «Save your friends» vise particulièrement les hommes, âgés de 15 à 30 ans. Les statistiques montrent qu’ils sont largement majoritaires dans les accidents aquatiques. «C’est le comportement typique des jeunes hommes qui veulent montrer qu’ils sont forts», résume Philipp Binaghi. Dans l’eau, il ne suffit pas de se sentir en forme. Philipp Binaghi rappelle la noyade de cette jeune sportive disparue dans les eaux d’un lac tessinois. «Elle a sauté du bateau et n’est jamais revenue. On a appris ensuite qu’elle venait de manger et qu’il faisait chaud: ce sont déjà deux facteurs de risque d’hydrocution.» La SSS dit être en mesure d’élucider 80% des causes de noyade. C’est sur l’analyse de ces accidents que reposent ses six maximes de la baignade: Les enfants au bord de l’eau doivent toujours être accompagnés – les petits enfants doivent être gardés à portée de main. Ne jamais se baigner après avoir consommé de l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager l’estomac chargé ou en étant à jeun. Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de soleil prolongé. Le corps a besoin d’un temps d’adaptation. Ne pas plonger ni sauter dans des eaux troubles ou inconnues. L’inconnu peut cacher des dangers. Les matelas pneumatiques ainsi que tout matériel auxiliaire de natation ne doivent pas être utilisés en eau profonde. Ils n’offrent aucune sécurité. Ne jamais nager seul sur de longues distances. Même le corps le mieux entraîné peut avoir une défaillance.

