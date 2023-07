Le «Place to be» du lundi – À La Galicienne, l’impro règne en force tout l’été Depuis sept ans à Prilly, ce tournoi hebdomadaire est devenu incontournable pour les fans d’impro, réunissant jusqu’à 2000 spectateurs. Reportage. Lea Gloor

Le tournoi estival de la LIG a débuté le lundi 17 juillet. Les improvisateurs et improvisatrices, ici Léane Allaz, proposent une dizaine de dates jusqu’au 18 septembre. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Gisèle et Marco sont venus observer les oiseaux. Des oies sauvages pour être exact. Les ornithologues tombent alors sur un nid où sont lovés des œufs. Soudain, l’un d’eux éclot. Puis un autre. Les oisillons s’approchent des humains en pépiant. «Ils nous prennent pour leurs parents!» Hurlements de Gisèle et de Marco… et du public assis à quelques mètres des improvisatrices et improvisateurs.

Lundi 17 juillet marquait l’ouverture de la septième saison du tournoi d’été de la LIG, la Ligue d’improvisation de la Galicienne, à Prilly. Les 200 bancs - offrant 800 places –, les gradins en palette et la terrasse du bar sont pleins: des ados, des chevelures cendrées aussi, quelques poussettes. Le soleil est au rendez-vous pour ce premier spectacle de l’été. Le second si l’on compte la soirée de présentation des équipes qui s’est tenue le 3 juillet sur la place de la Gare à Lausanne. Jusqu’au 18 septembre, huit matches seront encore organisés dont deux demi-finales (28 août et 4 septembre), une petite (11 septembre) et une grande finale.

Thibault Richard et Jeanne Vinçani jouant des oisillons lors de la première soirée de la 7 e saison de la LIG. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Ce soir d’ouverture, le match oppose l’équipe du Nord à l’équipe de l’Ouest, toutes deux composées de quatre improvisateurs et improvisatrices, repérables aux foulards tantôt bleus tantôt jaunes portés en bandoulière. Les équipes du Sud et de l’Est sont entrées en scène le lundi 24 juillet. Entre les saynètes – il y en aura une petite douzaine sur la soirée –, l’arbitre Giulia Cela mène le bal, spécifiant les règles de chaque improvisation (thème, genre, durée, nombre de comédiennes et de comédiens) sous l’œil de la maîtresse de cérémonie Céline Huber.

Le vote lui se fait à main levée au terme de chaque sketch. L’impro sur les oies sauvages? Un point partout! Le public valide l’équipe du Nord pour une déambulation dans un Moscou steam punk et une fin du monde tout juste évitée à la manière de la série «Supernatural» tandis que l’Ouest remporte la mise sur une parodie de stand-up et un conte japonais aux accents fantastiques.

Avec la pandémie de Covid-19, l’affluence des spectacles a connu un boum. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

L’impact du Covid-19

C’est au Québec que deux membres de la LIG ont d’abord découvert ces spectacles en plein air, raconte Albert Chinet, coprésident de l’association qui compte 25 improvisatrices et improvisateurs âgés de 20 à 27 ans. La formule qui permet de socialiser tout en faisant le plein de culture au cœur de l’été les séduit. C’est décidé, elle fera des petits du côté de Lausanne.

Depuis la création de ce tournoi en 2017 – d’abord sous le Viaduc du Galicien – son succès va croissant. De 70 spectatrices et spectateurs lors de la saison 1, le public a d’abord grimpé à 250 personnes. Puis la pandémie de Covid-19 est passée par là. Avec elle, le désir de se retrouver et la nécessité de le faire en extérieur se sont fait sentir. «De 250 personnes, on est alors passé à 500 puis 900 personnes lors de la saison 4», raconte Albert Chinet. Depuis, les chaises, empruntées au Théâtre de Beausobre en 2020 et 2021, puis les bancs depuis 2022 ne désemplissent pas. La finale de l’an dernier s’est jouée devant 2000 personnes.

La LIG en chiffres 25 . Le nombre d’improvisateurs et d’improvisatrices membres de l’association. Leur âge va de 20 à 27 ans.

32000 . Le nombre de spectatrices et de spectateurs enregistrés sur les six premières saisons.

120. Le nombre de spectacles produits en six ans, auxquels s’ajouteront les dix de cette 7e saison.

Pour les amis

Sam lui assiste au spectacle en connaisseur du lundi soir. Cet improvisateur actif dans l’administration connaît très bien la LIG pour avoir arbitré des matches lors des saisons précédentes. À ses yeux, l’événement est idéal pour pallier la pause estivale des théâtres.

Saskia et Noémie, étudiantes, viennent aux matches d’impro de la Galicienne depuis quatre ans, pour l’ambiance et les connaissances qu’elles y croisent. Une incursion dans l’art théâtral pour ces jeunes femmes plutôt habituées à se rendre à des concerts. Dominique, photographe zurichoise, a également connu les matches d’impro par des proches et y vient depuis deux ans pour l’atmosphère.

Au terme de chaque improvisation, le public vote à main levée pour son équipe préférée. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Quant à Stéphanie, improvisatrice amateure, elle avait déjà vu une partie de la troupe sur la scène de l’Esprit Frappeur à Lutry. Lundi 17 juillet, cette infirmière à domicile découvre le tournoi de la Galicienne en compagnie de son amie Muriel. Elle aussi adepte d’impro, elle vient à Prilly depuis trois ans. Plaisir assuré: «On peut jouer n’importe qui, n’importe quoi, à n’importe quel âge. Il suffit d’être dans le flux, en communication avec les personnes avec qui on partage la scène», s’enthousiasme Stéphanie.

Cette première soirée s’est conclue par la victoire de l’équipe du Nord. Mais rien n’est joué. L’été est encore long.

1 / 4 Chaque lundi jusqu’au 18 septembre, deux équipes s’affrontent à la Galicienne, ici l’équipe du Nord en bleu et l’équipe de l’Ouest en jaune. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Lea Gloor est journaliste à la rubrique culturelle depuis 2023. Diplômée de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, elle a auparavant travaillé pour ArcInfo. Plus d'infos @LeaGloor

