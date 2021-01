Urbanisme à Morges – À la gare, les automobilistes devront céder la priorité aux piétons La Ville de Morges veut rendre attractif l’immense quartier sorti de terre en réduisant le trafic. La place centrale ainsi qu’une rue traversante seront bientôt rendues aux habitants. Cédric Jotterand

Déjà placée en zone 30 km/h, la rue du Sablon sera interdite aux véhicules et se verra dotée d’arbres et de places de jeux pour faire le lien avec la gare. Vanessa Cardoso

Le dernier coup de peinture n’est certes pas encore donné, mais ce qu’on appelait encore le «chantier de la gare» il y a peu est en train de devenir un véritable quartier, avec des commerces prêts à ouvrir et des habitants désormais installés, comme en témoignent les drapeaux à la fenêtre ou le linge sur les balcons. Reste encore à terminer d’ici à l’été l’énorme tour qui se voit déjà de loin puis à faire de ce vaste périmètre un lieu accueillant et vivant plutôt qu’une morne cité.

C’est tout l’enjeu pour une Municipalité qui prône la qualité de vie et le vivre-ensemble de sortir des slogans pour passer à la mise en pratique. Car on ne sait pas trop, à dire vrai, à quoi va ressembler cet ensemble qui compte aussi bien des trains qu’une école, des bureaux ou des parkings, à l’ampleur inédite pour Morges dont le bourg historique fait le charme. «Nous n’avons jamais été confrontés à autant de questions en lien avec la mobilité, reconnaît le syndic, Vincent Jaques. Tout nécessite d’être repensé en privilégiant les Morgiens, mais avec également la conviction que, pour faire fonctionner une ville et ses commerces, il faut que le trafic s’y écoule aussi.»

Piétons cajolés

Mais avec 10’000 piétons et 9000 voitures qui cohabitent chaque jour dans ce secteur, la limite est atteinte et ce sont les secondes qui vont en faire les frais, comme l’indique le préavis de 3,8 millions déposé par la Municipalité en vue du «réaménagement des espaces publics» qui comprend la piétonnisation de la place de la Gare. Autre mesure spectaculaire: la fermeture au trafic de la rue du Sablon, elle qui permet jusqu’ici de longer tout le périmètre sur plusieurs centaines de mètres. «Nous allons planter des arbres, installer des places de jeux et des revêtements clairs pour que les citoyens puissent se réapproprier ces espaces», se félicite Jean-Jacques Aubert, municipal des Infrastructures et de la Gestion urbaine.

«L’objectif est de pacifier la mobilité aux abords de la gare.» Vincent Jaques, syndic de Morges

Quant aux bus urbains, ils prendront définitivement place le long de la rue de la Gare, à 100 mètres des quais, là où va se produire la révolution la plus marquante, puisque cet axe de transit très fréquenté passera d’ici à quatre ans en zone de rencontre 20 km/h. «Cette réflexion s’inscrit dans le long terme, avec plusieurs étapes dont celle-ci fera l’objet d’un second préavis, annonce Vincent Jaques. Il ne s’agit pas d’une politique contre les automobilistes, simplement la volonté de rétablir de la fluidité, en maintenant qui plus est la circulation dans les deux sens et des pistes pour les vélos.»

Chasser le trafic parasite

Au journaliste qui demande s’il n’y a pas une part de pari dans ces desseins censés résoudre le casse-tête du trafic, les représentants de l’Exécutif bondissent en insistant d’une même voix sur la qualité des mandataires et le sérieux des études, qui permettent de croire en «un scénario qui tient la route». On peut tout de même parler de défi, puisqu’il induit une remise en question des habitudes de milliers de conducteurs qui traversent Morges quotidiennement, souvent sans s’y arrêter. «Nous voulons influencer ce transit parasite en remplaçant à terme le giratoire actuel du Moulin (ndlr: la porte d’entrée nord de la commune) par un système de feux qui devrait permettre un tri plus sélectif qu’aujourd’hui», assure Eric Züger, municipal de l’Urbanisme et de la Mobilité. «Nous ne voulons pas chasser les visiteurs de Morges mais accueillir ceux qui ont véritablement quelque chose à faire chez nous!»