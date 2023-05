Entre documentaire et fiction – À La Grange, une émission radio raconte la vie de La Bourdo’ La compagnie Knack propose cette semaine à Dorigny une création théâtrale et radiophonique, fruit de plusieurs mois d’immersion dans le quartier lausannois de la Bourdonnette. Lea Gloor

Le spectacle radiophonique a été imaginé par la Cie Knack avec la complicité d’habitantes et habitants. Flo Zurbriggen

Un spectacle avec et non pas sur la Bourdonnette. C’est par ces mots que les comédiens de la Cie Knack décrivent «Radio Friture à la Bourdonnette». Jouée jusqu’au 28 mai à La Grange à Dorigny, la pièce radiophonique est le fruit d’une immersion de plusieurs mois dans cette «ville dans la ville», au plus près de ses habitantes et de ses habitants. Une recette qu’avait déjà expérimentée la compagnie dans le quartier du Vallon.