La fin d’un calvaire? - «À la mi-temps, je ne retrouvais plus ma place dans le vestiaire»

«À la mi-temps, je ne retrouvais plus ma place dans le vestiaire»

Depuis des années, les commotions sont un véritable fléau pour les hockeyeurs ou les rugbymen, pour citer deux sports très pratiqués en Europe. Mais on oublie parfois que cette blessure, dont la guérison est non seulement très compliquée à prévoir mais surtout peut parfois laisser des séquelles à ceux qui en sont victimes, touche nombre d’autres sportifs. Dont les footballeurs. En Suisse , l’Argovien Joël Geissmann (28 ans) en est le dernier exemple en date. Témoignage.

Joël Geissmann, depuis près de huit mois, vous êtes absent en raison d’une commotion. Comment allez-vous?

Mieux, merci. Depuis trois semaines, je me sens enfin mieux après un effort physique. Je peux désormais bien travailler, mais toujours seul avec un physio. En septembre, j’espère rejoindre l’équipe pour les entraînements collectifs. Je ne me sens pas encore à 100% mais je progresse, ce qui est le plus important pour moi.