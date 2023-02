Le coup de fourchette – À La Petite Auberge de Bioley-Magnoux, le petit coq est roi Guy Chanel et Vincent Meuwly ont repris en pleine pandémie cette table typique de l’arrière-pays vaudois. Ils y ont conservé ce qui fait son succès depuis des décennies. La rédaction

Vincent Meuwly et Guy Chanel ont repris les rênes de La Petite Auberge en novembre 2020. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans la région, c’est une institution. Le risque de décevoir était donc grand pour Guy Chanel et Vincent «Winch» Meuwly de reprendre les fourneaux d’À La Petite Auberge de Bioley-Magnoux, où Jean-Marcel et Manue Riond ont excellé pendant plus de vingt ans. D’autant que les amis de longue date ont rouvert cette table typique de l’arrière-pays vaudois en novembre 2020, deux jours avant que le Conseil d’État n’impose une deuxième fermeture aux établissements publics pour cause de pandémie.