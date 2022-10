Couvrez ce sein – À la piscine, le non genré sert d’abord à interdire la nudité La rénovation des vestiaires de Mon-Repos, à Lausanne, répond aux demandes d’usagers qui ne veulent plus être confrontés à des corps nus. Une tendance, selon un sociologue. Catherine Cochard

Les cabines individuelles non genrées de la Vaudoise aréna permettent de se changer à l’abri des regards, d’enlever ses chaussures et de passer un maillot puisque la nudité est interdite dans les espaces mixtes. ODILE MEYLAN

Le 4 octobre dernier, les élus lausannois ont accepté un crédit de plus de 3,1 millions de francs pour rénover les vestiaires, douches et sanitaires de la piscine de Mon-Repos. Le projet prévoit des espaces non genrés avec un nombre élevé de cabines accessibles sans distinction de sexe pour se changer et se doucher à l’abri des regards. Surtout, la nudité y sera abolie, chassée par le règlement et par les gardes-bains entraînés à le faire appliquer.