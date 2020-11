Domaines skiables français – «À la place des Suisses, on aurait fait pareil!» Paris confirme l’interdiction d’ouvrir les remontées mécaniques pour les vacances de Noël. Dans les stations françaises, on dénonce le manque de coordination transfrontalière. Yannick Van Der Schueren

Comme dans toutes les stations de ski françaises, les remontées mécaniques de La Plagne resteront fermées pour les vacances de Noël. AFP

Dans les stations de ski françaises, c’est l’incompréhension. Les remontées mécaniques et les équipements collectifs resteront fermés durant les congés de fin d’année, a confirmé le premier ministre Jean Castex ce jeudi matin. «La situation épidémiologique et celle des hôpitaux dans les régions concernées, notamment en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté, ne nous permettent pas d’envisager une ouverture pour les vacances de Noël», a-t-il souligné. Pas question de risquer une surcharge avec des jambes cassées et autres accidents de glisse. En revanche, a-t-il ajouté, les Français pourront se rendre dans les stations de montagne «pour profiter de l’air pur et des commerces, hors bars et restaurants».