Voyage & Découverte – À la recherche de forêts vierges en Suisse L’été est la période idéale pour profiter du calme et de la fraîcheur des forêts. La Suisse compte plus de 800 réserves forestières naturelles qui se développent en grande partie sans intervention humaine. Notre sélection des plus belles «forêts vierges». Silvia Staub (Travelcontent)

L ’ une des dernières forêts primaires montagnardes de Suisse se trouve à Derborence , en Valais. Switzerland Tourism

Quand on parle de forêt vierge, on imagine une jungle sous les tropiques, avec singes et perroquets. En fait, une forêt vierge est définie comme une zone forestière intacte qui a poussé pendant plusieurs milliers d’années sans influence humaine. De telles zones existent encore en Suisse. De plus, de nombreuses forêts qui ne sont pas gérées par l’homme depuis des décennies et qui se développent en tant que réserves naturelles en grande partie sans intervention humaine - peuvent redevenir forêts vierges dans un avenir lointain! Le point commun de ces zones? Le bois mort, produit lorsque les arbres meurent lors de tempêtes ou sont victimes de parasites et que l’on trouve en abondance. Une règle de sécurité pour les promeneurs: rester prudemment sur les sentiers, suivre les réglementations et respecter ces endroits vénérables.