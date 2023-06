Cherchez l’erreur – À la recherche des anachronismes perdus dans Indiana Jones Petit tour d’horizon des incongruités temporelles qui émaillent les volets de la saga du célèbre archéologue, créé par Steven Spielberg et George Lucas. Stéphanie Arboit

Indiana Jones, ici dans une scène du troisième volet de la saga, où il affronte une fois encore les nazis. GETTY IMAGES

Il les affronte à plusieurs reprises: Indiana Jones hait les nazis! Certains d’entre eux, dont Adolf Hitler, étaient fascinés par l’occultisme et croyaient au pouvoir d’objets mythiques. Au-delà de cette vérité historique, de nombreux anachronismes émaillent la saga. Tour d’horizon non exhaustif.

«Les aventuriers de l’arche perdue»

Dans le premier volet, dont l’action se situe en 1936, Indiana Jones se rend des États-Unis au Népal, puis de là au Caire. La carte de vol indique la Thaïlande, alors que le pays est encore le Siam jusqu’en 1939. Puis est inscrite la Jordanie, alors qu’elle s’appelle encore Transjordanie (jusqu’en 1949).

Dans le même épisode apparaît la Gestapo (créée en 1933). Cela paraît peu probable que cette police politique se trouve à cette époque en Égypte, pays bien éloigné de l’Allemagne. Pire: il semble impossible qu’autant de soldats allemands armés jusqu’aux dents aient pu opérer sans être inquiétés: l’Égypte n’était plus sous protectorat depuis 1922, mais la présence britannique était encore considérable, notamment pour surveiller le canal de Suez. Indiana Jones fait face aux nazis avec un lance-roquettes, qui n’existait pas.

«Indiana Jones et le temple maudit»

Indiana Jones passe en avion au-dessus de la muraille de Chine. Sur son trajet de Shanghaï vers l’Inde, soit au sud, c’est impossible. Plus tard, notre héros est envoûté par l’horrible Mola Ram, chef des Thugs (organisation indienne qui a existé, mais pas sous la forme présentée par Spielberg!)

Lors du combat final avec ce méchant, Indy rend les pierres de Sankara incandescentes en prononçant «Tum Shiva ka vishwaas-ghati ho», qu’il traduit par «Vous avez trahi Shiva» (littéralement «Tu as perdu foi en Shiva»), en hindi. Considérant que les pierres sont censées être très anciennes, toute incantation devrait être en sanskrit, l’ancienne langue de l’Inde.

«Indiana Jones et la dernière croisade»

Dans le préambule, on voit le jeune Indiana, en 1912, dans le parc national des Arches (Utah), à proximité d’un gros rocher en équilibre (l’une des attractions du parc). À l’époque, elle était accompagnée d’un plus petit modèle, qui s’est écroulé au milieu des années 70. Le jeune héros porte une tenue scoute, avec un insigne de rang très élevé. Or le mouvement a été importé aux USA en 1910. Il est peu probable qu’Indy ait pu acquérir ce rang en si peu de temps.

Plus tard dans l’épisode, censé se passer en 1938, Indiana Jones se retrouve nez à nez avec Hitler. L’uniforme nazi que porte alors le héros possède, dans l’une des boutonnières, un ruban de la croix de fer, ruban qui n’a été introduit qu’à partir de 1939.

Juste après cette scène, Indy et son père embarquent à bord d’un zeppelin. Or, les vols de passagers à bord de ces dirigeables ont cessé en Allemagne après l’incendie du Hindenburg, le 6 mai 1937 (et aussi parce que les nazis, déjà tournés vers la future guerre, leur préféraient les avions). Les nazis prennent en chasse les Jones à bord d’avions Pilatus, postérieurs à l’époque.

Enfin, sur le camion qui kidnappe Marcus Brody, ami du Dr Jones, apparaît le symbole des unités nazies africaines (une croix gammée sur un palmier). Or ces «Deutsches Afrikakorps» n’ont été formés qu’en 1941. Et lorsqu’un nazi lève la roue de sa moto tout en roulant, il est clair que ces engins étaient trop lourds et pas assez puissants à l’époque pour de telles embardées.

«Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal»

Dans cet épisode situé en 1957, Indiana est propulsé contre des tableaux de surveillance militaire dont l’affichage numérique à LED n’existait pas. Technologie toujours, la moto de Mutt, le fils de notre héros, possède de nombreux attributs (comme le frein disque avant) qui ne sont pas d’époque. La méchante, Irina Spalko, est qualifiée de «chouchoute de Staline, sa scientifique préférée». Bizarre, alors que ce dernier est mort depuis quatre ans…

Et comme dans le premier volet, on retrouve une erreur de carte: sur celle montrant un voyage des USA au Pérou, on peut lire Belize. Or, ce pays s’appelait Honduras britannique jusqu’en 1973.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.