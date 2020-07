Lausanne réinvente l’espace public – À la rue Beau-Séjour, on marche sur un tapis d’étoiles Emmenés par l’Atelier Olga, les gens du quartier se sont réapproprié leur rue à travers un marquage au sol ludique. Joëlle Fabre

Un marquage au sol fantaisiste a fleuri sur le bitume de la rue Beau-Séjour. Une intervention des habitants, réalisée sous la houlette de l’Atelier Olga. Florian Cella

Ces derniers temps, l’espace public lausannois n’en finit pas de nous surprendre et le bitume de s’égayer. Comme si la Ville avait retiré son corset pour enjoindre à ses habitants de profiter de la rue autrement que pour se rendre d’un point à un autre. Une terrasse par ici, un jardin par là, du mobilier urbain installé sur des zones blanches ou bleues, une signalétique inédite, de la végétation qui surgit du béton.

La gaîté par petites touches

Après le quartier populaire du Vallon, l’automne dernier, c’est la très bourgeoise rue Beau-Séjour qui se déride et prend des airs de place de jeu. Sur cette belle artère un brin morose, on foule désormais un tapis d’étoiles rose pâle.

Aussi fantaisiste soit-il, ce marquage au sol réalisé au pochoir – selon un motif typique des anciens carreaux en ciments – n’est pas l’œuvre d’un street artist anonyme, mais un des nombreux fruits de la très sérieuse volonté municipale de redonner vie aux rues de Lausanne.

«Les interventions se font par petites touches et en lien avec les souhaits de la population» Florence Germond, municipale en charge des Routes et de la Mobilité

Un objectif inscrit dans le programme de législature, qui se concrétise le plus souvent par des interventions légères et peu coûteuses. «Toujours par petites touches et en lien avec les souhaits de la population», précise Florence Germond, en charge des Routes et de la Mobilité. Ainsi, comme au Vallon, les étoiles de Beau-Séjour ont été peintes par les gens du quartier sous la houlette des architectes de l’Atelier Olga.

La semaine prochaine, des bancs et de la végétation compléteront le tableau. D’autres opérations favorisant la convivialité sont prévues ailleurs en ville. En août, c’est à la Cité qu’il faudra ouvrir l’œil.