«La «Misa Tango» est sans doute le tube choral du siècle. Rencontrer Martin Palmeri était pour moi un rêve!» Le rêve de Johanna Hernandez est en train de se réaliser. La cheffe de chœur d’origine vénézuélienne est grande amatrice de tango et admiratrice de la messe que le compositeur a créée à Buenos Aires en 1996. Elle a réussi à inviter l’Argentin pour diriger son Chœur Vivace mercredi à Lausanne (dans le cadre de la Fête de la musique) et jeudi à Morges.

Un festival pour une messe

Pour se représenter le succès incroyable de cette œuvre qui réunit l’esprit du tango et le texte chanté de la messe latine, il faut savoir qu’un festival Misa Tango est organisé à Vienne depuis 2017. Des choristes de tous pays convergent dans la capitale autrichienne pour interpréter la pièce sous la direction du compositeur. «Avec quelques chanteurs de Vivace, nous sommes allés chanter à Vienne l’an dernier, raconte Johanna Hernandez. C’était génial et j’ai demandé à Martin Palmeri s’il acceptait de venir nous diriger. La plupart du temps, il est invité pour tenir la partie de piano, mais j’avais envie de faire bénéficier nos choristes de son expérience de trente ans de direction chorale. Il a accepté!»

«Il apporte ses idées musicales sur le phrasé, sur la construction de l’œuvre.» Johanna Hernandez, cheffe du Chœur Vivace, à propos de Martin Palmeri

À la sortie d’un week-end de répétition, Martin Palmeri se dit enchanté par la qualité du chœur préparé par Johanna Hernandez. «Il apporte ses idées musicales sur le phrasé, sur la construction de l’œuvre. Ces indications ne figurent évidemment pas dans la partition et cela participe à une meilleure compréhension», précise la directrice.

Cerise sur le gâteau, Vivace interprétera une nouvelle œuvre sacrée de Palmeri, son «Salve Regina» créé l’an dernier à Vienne et pas encore édité. «C’est une pièce très différente de la «Misa Tango», note la cheffe de chœur. Elle est plus facile rythmiquement, plus impressionniste mais avec davantage de frottements harmoniques.»

