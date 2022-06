On a dégusté – À la «Table au bistrot», les seniors se royaument Une quarantaine de restaurants dans le canton participe à l’opération mise sur pied par Pro Senectute et qui vise à lutter contre l’isolement des seniors. Reportage à l’Alimentarium de Vevey. Catherine Cochard

Arlette, de face à gauche, Anne-Marie à droite et de dos Irma (à g.) et Ruth (à dr.). La «Table au bistrot», elles adorent. JEAN-PAUL GUINNARD

Rendez-vous était donné ce jeudi à midi tapant dans le hall d’entrée de l’Alimentarium de Vevey. À l’heure H, une petite troupe de seniors – ils sont six - discutent joyeusement tout en se dirigeant vers le réfectoire. À choix au menu du jour: raviolis, grenadin de porc ou parmentier du pêcheur pour un tarif autour de 20 francs. On a à peine eu le temps de saluer Pierre Wisler, le bénévole de Pro Senectute Vaud qui accompagne les seniors à cette «Table au bistrot», que les convives ont déjà réglé leur repas et se sont installées en terrasse.