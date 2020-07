Départ de Darius Rochebin – À La Tour-de-Peilz, L’Escale offre une «cellule de soutien psychologique» Sur le mode humoristique, le Centre de loisirs pour seniors propose de combler par la parole le départ sur LCI du journaliste de la RTS. Christophe Boillat

L’affiche marrante du Centre de loisirs pour seniors de La Tour-de-Peilz L’Escale DR

Damien Schmutz aime l’humour et n’en est pas à son coup d’essai. Le directeur de l’Escale utilise le très médiatique transfert de l’année, celui du journaliste de la RTS Darius Rochebin sur LCI (chaîne d’information en continu du groupe TF1), pour le détourner sur un ton très marrant. Il a fait réaliser une affiche recto verso apposée depuis jeudi sur un panneau d’affichage appartenant au centre de loisirs pour seniors, et situé sur la Grand-Rue de La Tour-de-Peilz.

«L’occasion était trop bonne»

Le message propose une sorte de «soutien psychologue» aux dames qui se sentiraient «seules et désemparées», à la suite du départ de l’ancien présentateur du TJ. «Notre équipe est là pour en parler!» Avec en sus une promotion, puisque durant une semaine, soit la durée de la «campagne publicitaire», café et thé d’ordinaire pas très chers passent de 3 francs la tasse à 2.50 francs.

«C’est une piqûre de rappel, pour dire aux personnes peut-être affectées par la crise sanitaire et la solitude que nous sommes là.» Damien Schmutz, directeur de l’Escale.

C’est en prenant connaissance de l’information évidemment relayée très largement par tous les médias romands que Damien Schmutz a décidé de cette action légère et décalée: «L’occasion était trop bonne». Mais derrière l’humour, «il y a évidemment un message plus profond», clame le directeur de l’Escale, qui compte 1200 adhérents, seniors de la Riviera.

«C’est une piqûre de rappel, pour dire aux personnes peut-être affectées par la crise sanitaire et la solitude que nous sommes là et que l’Escale demeure un point de rencontre et d’échange», conclut le directeur.