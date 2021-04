Emmanuel Carrère, invité d’honneur au festival Visions du Réel – À l’affût du talent humain Écrivain et cinéaste, cet auteur entrechoque la fiction et la réalité dans un mélange souvent explosif. À découvrir en direct à Nyon. Cécile Lecoultre

Emmanuel Carrère, écrivain, cinéaste. AFP

Voilà Emmanuel Carrère promu premier invité d’honneur de Visions du Réel, le festival ayant décidé d’abandonner la pompeuse appellation Maître du Réel. Ça tombe bien pour l’intellectuel parisien qui, au contraire, puise la matière de son inspiration dans les désordres d’un environnement qu’il ne prétend pas maîtriser. L’obstiné s’en empare par tous les bouts, la littérature, le cinéma et même le yoga dans son dernier livre homonyme. En attente de sortie, son dernier film, «Le Quai de Ouistreham» avec Juliette Binoche en Florence Aubenas déguisée en femme de ménage, expose sa fibre sociale, altruiste et moins égocentrique. Sublime galère que son existence où en «scribe des vies minuscules» selon sa légende, un pied dans la réalité la plus adverse, l’autre dans le plus furieux romanesque, il conjugue instinct de survie et velléités de création.