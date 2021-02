Conséquences de la pandémie de Covid-19 – À l’agonie, le secteur de l’événementiel tente de s’unir La Fédération suisse de professionnels de l’événementiel vient de naître à Lutry, mais d’autres structures existent déjà. Sylvain Muller

Pour se faire entendre, Yochen Patti et Miriam Wolf ont fondé, avec quatre collègues, la Fédération suisse des professionnels de l’événementiel. Vanessa Cardoso

«On a été les premiers à devoir interrompre nos activités à cause du Covid et on sera les derniers à les reprendre. Et pourtant personne ne se préoccupe de notre sort, c’est quand même dingue!» Attablés dans un bureau à Lutry, Miriam Wolf et Yochen Patti ne savent plus s’ils doivent rire ou pleurer de leur situation. Pour se faire entendre et tenter d’obtenir des aides, ces deux professionnels de l’événementiel ont fondé fin décembre avec quatre collègues la Fédération suisse des professionnels de l’événementiel (FSPE).

Difficultés de comptage

Cette nouvelle structure compte déjà une trentaine de sociétés membres, toutes romandes, représentant plus de deux cents collaborateurs. Mais ce comptage illustre la première difficulté du secteur. «On n’a aucune idée de combien de personnes sont touchées par l’arrêt de nos activités», constate Yochen Patti qui a endossé la vice-présidence de l’association. «La définition d’un événement dépend de chaque personne et, en plus, on touche un nombre très important de partenaires. Comment comptabiliser les pertes du boulanger qui fournissait des flûtes pour un mariage, ou des fleuristes qui composaient des arrangements pour un salon?»