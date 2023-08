Retour des prédateurs – À l’alpage, des colliers aux phéromones doivent dérouter les loups Des boîtiers mis au point par une société de biotech sont à l’essai dans le Jura vaudois, en Suisse et à l’étranger. Un concentré prometteur pour protéger les troupeaux. Erwan Le Bec

Antoine Rime équipe un veau de son nouveau collier. Diffusant les phéromones d’ordinaire utilisées par le loup pour marquer son territoire, il doit mettre en déroute les prédateurs et le protéger jusqu’à la fin de la saison. CELLA FLORIAN/VQH

Le berger du Sapelet Dessous est inquiet. Ce matin, à l’appel des vaches, il en manque huit. Sans doute en retard, là-bas derrière les sapins. Mais cette année, on est jamais sûr de rien sur les alpages, et encore moins au pied du Mont-Tendre, territoire de la nouvelle meute de loup repérée dans le canton, particulièrement active. «En tout, les différents troupeaux ont déjà perdu un taurillon, un veau de mère allaitante, deux de 10-12 mois… Ça ne va plus, soupire Gérald Rime, agriculteur à L’Isle. On sait bien qu’on ne pourra pas éradiquer le loup, c’est trop tard. Par contre, il faut qu’on trouve des solutions. Et vite.»