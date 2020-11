Genève – A Lancy, l’aide aux commerces est passée par les habitants Au total, 78'000 francs ont été dépensés dans les 46 commerces qui ont accepté ce coup de pouce. Quinze mille carnets de bons de 20 francs avaient été distribués.

A Lancy, 8 salons de coiffure acceptaient les bons distribués par la commune aux habitants pour venir en aide au petit commerce en ces temps de crise sanitaire (photo d'illustration). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La commune de Lancy avait distribué à la rentrée scolaire 15’000 carnets de bons de 20 francs à ses habitants à faire valoir dans les commerces de proximité, durement affectés par la crise sanitaire et le semi-confinement qui leur avait été imposé au printemps. Lundi, la commune a tiré un bilan satisfaisant de l'opération.

Cette aide avait été offerte à 162 établissements de Lancy. Au total, 78'000 francs ont été dépensés dans les 46 commerces, boulangeries, restaurants, salons de coiffure, pressing, kiosques, fleuristes, qui ont accepté ce coup de pouce.

«25% de coupons ont été utilisés, ce qui représente un bon taux de participation», a estimé dans un communiqué le maire de Lancy Damien Bonfanti. Le soutien aux commerçants s’est appuyé sur un crédit de 320'000 francs voté à gauche comme à droite par le Conseil municipal.

Le système qui a été développé par Lancy se base sur des bons de 5 francs détachables, non nominatifs et encaissables à travers un QR code. Le projet intéresse d’autres communes genevoises comme Versoix et Carouge, qui vont lancer une opération similaire. Meyrin, Thônex et même Nyon (VD), se sont aussi renseignées.

ATS/NXP